Признавался ли сооснователь „Википедии“, что спецслужбы США модерируют содержимое статей?

О „каминг-ауте“ Сэнгера с 1 по 3 августа в Telegram написали каналы Readovka (885 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Сигнал » (426 000) и „ Шейх Тамир » (144 000), а также телеведущий Владимир Соловьёв (199 000) и шоумен Андрей Бочаров (113 000). Сюжет также попал в ряд региональных и федеральных СМИ (в частности, о заявлении Сэнгера написали „ Взгляд », „ Газета.ru » и „ Вести 24/7 »), разошёлся во „ ВКонтакте », на платформах „ Дзен » и „ Пикабу ». В публикациях утверждается , что, по словам Ларри Сэнгера, признаки вмешательства спецслужб США в работу „Википедии“ появились ещё в 2008 году и с того времени их активность увеличилась, а с 2015 года сайт используется для продвижения повестки „леволиберального истеблишмента“. В некоторых видеороликах с монологом Сэнгера, распространённых во „ВКонтакте“, в субтитрах можно увидеть фразу о том, что тогда же энциклопедия „перешла под правительственный контроль“.

Распространившаяся информация о признании Сэнгера опирается на его ответ на один из вопросов: не кажется ли ему, что „идеологизация журналистики“, произошедшая во время президентства Трампа, перекинулась и на „Википедию“, которая должна быть правдивой, но „больше не существует правды без идеологической окраски“? Дословно ответ Сэнгера (1:13:39) звучал следующим образом: „Они ориентируются не на оригинальную политику нейтральности „Википедии“ или что-то подобное, их это вообще не волнует. Они ориентируются на CNN, MSNBC, New York Times и то, что эти издания считают удобным говорить. И ещё нужно помнить, что они заявили, что 80% источников новостей с правой стороны ненадёжны. Официально. Такова их политика на данный момент. Многие этого не осознают, но это правда. И это реально окрашивает статьи и то, что редакторы допускают писать в статьях. Но более глубокое объяснение в том… Кажется, я сейчас предлагаю развить конспирологическую теорию. Но по существу левые — и это не такая уж конспирология, все знают и верят в это, верно? — очень целенаправленно ищут возможности захватить контроль. Конечно, не только левые, мы все этому подвержены, не так ли? Существует и серая зона, как в примере, который вы привели. Это истеблишмент, у них своя повестка. И не хочу высказывать какие-либо мнения, поскольку я не изучал, как они этого добиваются. Очевидно, что в период с 2005 по 2015 год „Википедия“ была в поле зрения истеблишмента. И у нас действительно есть доказательства того, что — кажется, Вёрджил Гриффит обнаружил это в 2008 году — компьютеры ЦРУ и ФБР использовались для редактирования „Википедии“. Вы думаете, они прекратили это делать? Нет. И не только они. Мы знаем, что разведка сейчас, большая часть разведывательной деятельности сейчас — это информационная война, которая ведется онлайн. И где, если не на таких сайтах, как „Википедия“, верно? Так что они подкупают наиболее влиятельных людей, чтобы продвигать свою повестку. Или же создают собственные таланты внутри сообщества, обучая их „игре в „Википедию“», а затем продвигают то, что хотят сказать через собственных людей. Вот что я думаю об этом“.