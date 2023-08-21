ГАЛЕРЕЯ | В Нарве более 3000 человек собрались отпраздновать День восстановления независимости

В 1937 году на Липовке прошел первый Певческий праздник в Нарве, который в 2021 году продолжил Праздник песни, инициированный Нарвским домом эстонского языка. „Состоявшееся два года назад празднество было принято настолько хорошо, что мы решили провести его снова. Нынешний Певческий пикник еще раз подтвердил, что традиция совместного певческого празднества объединяет людей и в наши дни – нарвитянам и ида-вирусцам нравится вместе отмечать праздники, петь и танцевать“, – сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова.

На Певческом пикнике выступили несколько хоров и ансамблей народного танца из Ида-Вирумаа – тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, хоры Нарвской музыкальной школы, хор Нарвского Дома народов, Нарвский фольклорный ансамбль „Супрядки“ и ансамбль рунических песен из Ийзаку Silmaline. С танцами выступили ансамбль народного танца Jun-Ost и танцевальная группа Нарвского Эстонского Общества Värtnad. К ида-вируским коллективам присоединились певцы и танцоры из Палдиски и Тарту.

„Празднество призвано навести мосты между разными языками и культурами, а также между разными регионами Эстонии“, — сказала Анна Фарафонова. Участники Певческого пикника спели вместе на эстонском, русском, украинском и водском языках. В числе 22 песен прозвучали и несколько песен из репертуара нынешнего Молодежного праздника песни и танца.

Помимо хоров на Певческом пикнике выступили солисты созданной Нарвским домом эстонского языка рэп-оперы „Карма“ Келли Уустани и Атлан Карп, а также нарвская певица Анне Калинен. В качестве специального гостя выступил Уку Сувисте.

Певческий пикник провел Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции. Его креативным директором была руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова, сценарий написали его преподаватели Пилле Маффуччи, Юлия Вийрсалу и Сигне Вийлоп, а консультировал креативную команду эксперт в организации народных мероприятий Ало Пуустак.