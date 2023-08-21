Компания Fortaco обещает создать в Нарве до 50 новых рабочих мест

Новое стратегическое расширение изначально создаст рабочие места для около 40-50 сотрудников. Процесс набора персонала уже начался. В общей сложности число сотрудников, включая текущее и новое места оперирования Fortaco Estonia OÜ, превысит 700 человек.

Компания Fortaco Estonia OÜ и Systemair AS, владелец недвижимости, в которой располагается Well Technology OÜ, заключили соглашение, согласно которому компания Fortaco Estonia OÜ расширяет свою деятельность в здании Well Technology. Здание находится на территории нарвского промышленного парка Kadastiku.

В результате этой сделки Fortaco Estonia увеличивает свою площадь на 8 000 квадратных метров, дополняя уже используемые 35 000 квадратных метров в центре Нарвы (на улице Линда) c общей площадью земли около 100 000 квадратных метров. Это еще раз подтверждает позицию Fortaco как одного из крупнейших, гибких и надежных стратегических партнеров по производству компонентов из стали в Европе.

В новом производственном пространстве Fortaco будет обслуживать текущих и новых клиентов, а также производить новые изделия. В дополнение к стоимости недвижимости и инфраструктуры, Fortaco планирует инвестировать примерно 7 млн. евро в передовую линию производства с заготовительным оборудованием, сварочными роботами, обрабатывающими центрами с ЧПУ и покраску, чтобы предложить своим клиентам уникальные и конкурентоспособные решения для сложных изделий из стали. Эти значительные инвестиции находятся в заключительной стадии квалификации для получения гранта от EAS, в рамках программы инвестирования в регион Ида-Вирумаа.

„Благодаря гранту Фонда справедливого перехода мы сможем создать новые рабочие места, инвестировать в новейшее высокотехнологическое оборудование и повысить эффективность процессов, что в свою очередь ведет к укреплению, развитию и повышению привлекательности региона Ида-Вирумаа в целом“, – говорит исполнительный директор Fortaco Estonia.