Компания Fortaco обещает создать в Нарве до 50 новых рабочих мест

Компания Fortaco Estonia OÜ и Systemair AS, владелец недвижимости, в которой располагается Well Technology OÜ, заключили соглашение, согласно которому компания Fortaco Estonia OÜ расширяет свою деятельность в здании Well Technology. Здание находится на территории нарвского промышленного парка Kadastiku.