Сборная Норвегии по хоккею временно прекращает свою деятельность из-за нехватки средств

Бюджет Норвежской хоккейной ассоциации в 2022 году был превышен, поэтому пришлось принимать решительные меры. „Всё на паузе до конца года, если не случится положительных изменений в доходах“, — сказал порталу NRK президент федерации Таге Петтерсен.

Единственным исключением станет мужская сборная Норвегии до 20 лет, которая принимает участие в чемпионате мира с декабря по январь.

По словам главного тренера сборной Тобиаса Юханссона, игроки были проинформированы о решениях несколько дней назад. „Естественно, это обидно. Тревожно ещё и потому, что это затрагивает не только главную сборную, но вообще все национальные команды. Пока невозможно сказать, как это повлияет на норвежский хоккей. Очевидно, это плохо для национальной команды, за которую отвечаю я.

В краткосрочной перспективе наши игроки и менеджеры лишаются международного опыта, который нужен, чтобы сделать следующий шаг. Эти матчи и паузы на игры сборных неоценимы в плане развития. В долгосрочной перспективе мы начнём терять доверие наших болельщиков“, — прокомментировал ситуацию главный тренер.

На данный момент ЧМ-2024 значится в планах у сборной Норвегии, но одним 2023 годом дело может не ограничиться. „Судя по информации, которую я получил, в планах возвращение в 2024 году. Я уже начал обзванивать наших лучших игроков, есть опасения, что пауза продолжится и после 2023 года“, — предостерёг Юханссон.

Александер Бонсаксен, который играет в финской хоккейной лиге, был крайне разочарован происходящим. „Это пугает, никогда прежде мы не были представлены на чемпионатах мира во всех возрастных группах, а сейчас нас сокращают. Очень невовремя. Это крайне опасно для норвежского хоккея. Национальная команда – это флагман“, – высказался он.

На прошедшем весной в Финляндии и Латвии чемпионате мира сборная Норвегии заняла седьмое место в группе А. На турнире были одержаны две победы, над сборной Канады и Словении.

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