Московскую область снова атаковали дроны. Симоньян: „Беспилотник упал на соседней с нами улице“

Только что Минобороны РФ заявило о втором сбитом за сегодня в Подмосковье беспилотнике. Дрон в 08:16 „был обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области“, говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ объявило, что беспилотник упал в Рузском районе Московской области. Он был подавлен „средствами радиоэлектронной борьбы“, цитировал ТАСС заявление военного ведомства.

Аэропорты Внуково и Домодедово московского авиаузла ввели ограничения на прием и отправление рейсов. В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты, сообщили в пресс-службе Внуково.

В пресс-службе Домодедово рассказали РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности аэропорт также с 06:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Аэропорт Шереметьево утром 21 августа не принял как минимум один рейс, самолет, летевший из Екатеринбурга, при подлете к Москве развернули и отправили в Казань. Пилот, как сообщается, объявил, что „все аэропорты Москвы закрыты“. К 08:40 Внуково и Домодедово возобновили работу в обычном режиме, сообщает РБК.

В последние несколько недель Москва и Подмосковье регулярно подвергаются атакам беспилотников. 20 августа мэр Москвы и Минобороны РФ заявляли о предотвращенной „попытке пролета беспилотника на Москву на южном направлении“. В ночь на 18 августа обломки дрона, уничтоженного, как было объявлено, системой ПВО, упали в районе „Экспоцентра“. При обнаружении дронов аэропорты московского авиаузла (Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево), как правило, временно прекращают принимать и отправлять рейсы.

Пропагандист, телеведущая и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян утверждает, что один из двух сбитых утром в понедельник беспилотников в Московской области упал рядом с ее домом.

„Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений“, — написала она в своем телеграм-канале, выложив фото.

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