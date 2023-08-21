Московскую область снова атаковали дроны. Симоньян: „Беспилотник упал на соседней с нами улице“
В Московской области упали беспилотники, сообщает „Медуза“.
Только что Минобороны РФ заявило о втором сбитом за сегодня в Подмосковье беспилотнике. Дрон в 08:16 „был обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области“, говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Минобороны РФ объявило, что беспилотник упал в Рузском районе Московской области. Он был подавлен „средствами радиоэлектронной борьбы“, цитировал ТАСС заявление военного ведомства.
Аэропорты Внуково и Домодедово московского авиаузла ввели ограничения на прием и отправление рейсов. В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты, сообщили в пресс-службе Внуково.
В пресс-службе Домодедово рассказали РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности аэропорт также с 06:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов.
Аэропорт Шереметьево утром 21 августа не принял как минимум один рейс, самолет, летевший из Екатеринбурга, при подлете к Москве развернули и отправили в Казань. Пилот, как сообщается, объявил, что „все аэропорты Москвы закрыты“. К 08:40 Внуково и Домодедово возобновили работу в обычном режиме, сообщает РБК.
Пропагандист, телеведущая и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян утверждает, что один из двух сбитых утром в понедельник беспилотников в Московской области упал рядом с ее домом.
„Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений“, — написала она в своем телеграм-канале, выложив фото.
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