Зеленский: мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО

„Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО“, — сказал Зеленский в ответ на вопрос о территориальных уступках ради членства в НАТО.

Во время визита в Нидерланды, где украинский лидер также побывал 20 августа, он исключил возможность „обмена чего-либо“ на украинские территории.

„У нас есть один документ, у нас есть формула мира, у нас есть одно желание — мир. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами. Чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне. На стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины“, — он на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке в конце сентября 2022 года. В июле 2023-го на саммите НАТО в Вильнюсе участники альянса согласились упростить процесс вступления Украины в военно-политический блок, а страны „Большой семерки“ приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины.

На фоне медленно продвигающегося контрнаступления ВСУ некоторые западные комментаторы и СМИ заговорили о том, что Украина для достижения мира могла бы отказаться от части оккупированных Россией территорий в обмен на вступление в НАТО. В частности, такое предположение высказывал руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен. Позже он назвал свои слова ошибкой.

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