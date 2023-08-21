Сильнейшая диск-гольфистка Эстонии подтвердила, что она лучшая в мире

Действующая чемпионка мира Кристин Таттар приехала на Певческое поле с четким планом – выиграть недостающий титул чемпионки Европы. Она сделала это. Несмотря на то, что последний день потрепал нервы каждому любителю диск-гольфа, победа есть победа. „Победа в напряженном финальном поединке — это круто. Даже если ситуация сложная, из нее можно выйти победителем. Я набралась опыта“, — искренне радовалась Таттар после заключительного дня.

Таттар вышла вперед сразу после первого дня соревнований, когда финишировала с результатом -5 и на четыре балла опережала занявшую второе место Рэйчел Тертон из Великобритании. Во второй день соревнований Таттар сделала мощную заявку на титул. Она завершила второй день с результатом -11 и имела самый высокий рейтинг (1054) в своей карьере. При этом Таттар стала пятой женщиной в мире с рейтингом более 1050. Отставание Таттар от ближайшей конкурентки, финки Хенны Бломроос, увеличилось до 14 бросков. „Неплохо! — почувствовала Таттар себя очень довольной после второго дня. — Сейчас напряжение спало. Именно потому, что я смогла предложить домашней публике, так сказать, красоту игры“.