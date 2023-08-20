Зеленский в Дании: Копенгаген передаст 19 истребителей F-16

Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16, заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен во время визита украинского президента Владимира Зеленского. „Надеемся поставить Украине шесть самолетов F-16 к Новому году“, - сообщила она в воскресенье, 20 августа, на авиабазе Скридструп на юге Дании, после переговоров с Зеленским. Еще 8 истребителей, по словам Фредериксен, будут поставлены Украине в 2024 году, а оставшиеся 5 - в 2025-м.

В свою очередь украинский лидер указал, что провел „очень продуктивные, целенаправленные и конкретные переговоры“ с главой датского правительства. Он сообщил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании, работа ведется над скоростью подготовительных мер по передаче Киеву 19 истребителей. Кроме того, на переговорах с Фредериксен обсуждалась возможность расширения учебных миссий, указал далее Зеленский и поблагодарил Данию за предоставляемую помощь.

В Данию уже прибыли для обучения на F-16 более 70 украинских военных

Со своей стороны датский премьер подтвердила, что ее правительство будет поддерживать обороняющуюся от российского вторжения Украину „так долго, как будет необходимо“. По словам Фредериксен, в Дании сейчас находятся более 70 украинских военнослужащих, прибывших на обучение управлению американскими истребителями.

В Дании Зеленский также встретится с королевской семьей, лидерами политических партий, членами датского парламента - фолькетинга и представителями датского бизнеса.

Договоренности о поставках истребителей с Нидерландами и Швецией