ФОТО | Без главного тренера „Левадия“ потерпела второе поражение в сезоне(1)
В 24-м туре Высшей лиги чемпионата Эстонии таллиннский футбольный клуб „Левадия“ на выезде проиграл „Курессааре“ со счетом 2:1.
Поскольку главный тренер „Левадии“ Курро Торрес не мог руководить командой из-за дисквалификации, его роль исполнял помощник тренера Хосе Висенте Сото.
Хозяева повели в счете благодаря голу Маттиаса Мяннилаана на пятой минуте, а на 23-й минуте „Левадия“ пропустила второй мяч, который в собственные ворота отправил Эйтор.
На 83-й минуте центральный защитник „Левадии“ Бурама Фомба сократил отставание в счете, но уйти от поражения столичной команде так и не удалось. „Левадии“ потерпела второе поражение в сезоне, первое поражение состоялось в начале мая от клуба „Харью“ со счетом 2:1.
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