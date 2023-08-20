ФОТО | Без главного тренера „Левадия“ потерпела второе поражение в сезоне

Поскольку главный тренер „Левадии“ Курро Торрес не мог руководить командой из-за дисквалификации, его роль исполнял помощник тренера Хосе Висенте Сото.

Хозяева повели в счете благодаря голу Маттиаса Мяннилаана на пятой минуте, а на 23-й минуте „Левадия“ пропустила второй мяч, который в собственные ворота отправил Эйтор.

На 83-й минуте центральный защитник „Левадии“ Бурама Фомба сократил отставание в счете, но уйти от поражения столичной команде так и не удалось. „Левадии“ потерпела второе поражение в сезоне, первое поражение состоялось в начале мая от клуба „Харью“ со счетом 2:1.

Турнирная таблица:

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