СЕЙЧАС | Женская сборная Эстонии по волейболу играет с фаворитами ЧЕ
Женская сборная Эстонии по волейболу продолжает свое выступление на ЧЕ в группе D, где встретится с чемпионками Европы 1995 года сборной Голландией. Игра на Унибет Арене начнётся в 19:00 и будет транслироваться на „sport.err.ee“.
До матча:
На проходящем в Таллинне ЧЕ сборная Эстонии в двух матчах потерпела два поражения. В первом матче волейболистки из Эстонии потерпели поражение от Франции (0:3), а в субботу вечером с минимальным счетом уступили Финляндии (2:3) на глазах у почти 4000 зрителей.
Нидерланды начали групповой этап с двух побед подряд, обыграв и Испанию, и Словакию со счетом 3:0.
Финляндия, занимающая четвертое место в группе с двумя очками, и Франция, занимающая третье место с пятью очками, в воскресенье сыграют друг с другом. Лидером группы являются Нидерланды, Словакия также имеет шесть очков, но провела на одну игру больше. Эстония находится на пятом месте после двух игр, Испания занимает последнее место в группе с одним очком.
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