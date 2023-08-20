ФОТО | Женский ЧЕ по волейболу: Эстония проиграла фаворитом Нидерландам
Женская сборная Эстонии по волейболу проиграла третий матч в группе D на ЧЕ, сборной Нидерландов со счетом 0:3 (8:25, 25:27, 19:25).
Сборная Голландии быстро завладела инициативой и уверенно выиграла в первом сете со счетом 25:8.
Во втором сете Эстония заиграла лучше и показала свои зубы Голландии, но в результат голландки все же выиграли второй сет со счетом 27:25.
В третьем сете Эстония снова смогла наступить на пятки Нидерландам, но в итоге сомнений в победе пятой команды в европейском рейтинге не возникло. В итоге голландки взяли верх и выиграли последний сет со счетом 25:19.
Нидерланды одержали третью победу в трех играх и возглавляют группу D. Проиграв все три игры, Эстония занимает последнее место.
Эстония продолжит свое выступление на домашнем чемпионате Европы во вторник в 20:00 против Словакии.
До матча:
На проходящем в Таллинне ЧЕ сборная Эстонии в двух матчах потерпела два поражения. В первом матче волейболистки из Эстонии потерпели поражение от Франции (0:3), а в субботу вечером с минимальным счетом уступили Финляндии (2:3) на глазах у почти 4000 зрителей.
Нидерланды начали групповой этап с двух побед подряд, обыграв и Испанию, и Словакию со счетом 3:0.
Финляндия, занимающая четвертое место в группе с двумя очками, и Франция, занимающая третье место с пятью очками, в воскресенье сыграют друг с другом. Лидером группы являются Нидерланды, Словакия также имеет шесть очков, но провела на одну игру больше. Эстония находится на пятом месте после двух игр, Испания занимает последнее место в группе с одним очком.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.