ФОТО | Женский ЧЕ по волейболу: Эстония проиграла фаворитом Нидерландам

Сборная Голландии быстро завладела инициативой и уверенно выиграла в первом сете со счетом 25:8.

Во втором сете Эстония заиграла лучше и показала свои зубы Голландии, но в результат голландки все же выиграли второй сет со счетом 27:25.

В третьем сете Эстония снова смогла наступить на пятки Нидерландам, но в итоге сомнений в победе пятой команды в европейском рейтинге не возникло. В итоге голландки взяли верх и выиграли последний сет со счетом 25:19.

Нидерланды одержали третью победу в трех играх и возглавляют группу D. Проиграв все три игры, Эстония занимает последнее место.

Эстония продолжит свое выступление на домашнем чемпионате Европы во вторник в 20:00 против Словакии.

До матча:

На проходящем в Таллинне ЧЕ сборная Эстонии в двух матчах потерпела два поражения. В первом матче волейболистки из Эстонии потерпели поражение от Франции (0:3), а в субботу вечером с минимальным счетом уступили Финляндии (2:3) на глазах у почти 4000 зрителей.

Нидерланды начали групповой этап с двух побед подряд, обыграв и Испанию, и Словакию со счетом 3:0.

Финляндия, занимающая четвертое место в группе с двумя очками, и Франция, занимающая третье место с пятью очками, в воскресенье сыграют друг с другом. Лидером группы являются Нидерланды, Словакия также имеет шесть очков, но провела на одну игру больше. Эстония находится на пятом месте после двух игр, Испания занимает последнее место в группе с одним очком.

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