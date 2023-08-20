В Таллинне состоится благотворительный хоккейный турнир в поддержку Украины с участием бывших звезд НХЛ
В конце сентября в расположенном в столичном районе Ласнамяэ ледовом холле „Тондираба“ пройдет благотворительный хоккейный турнир в поддержку Украины. В качестве почетных гостей ожидаются и бывшие звезды НХЛ. Об этом сообщает „Rus.ERR“.
В роли главного организатора мероприятия выступает руководитель харьковского хоккейного клуба „Витязь“ Роман Микутин. Посильную помощь намерены оказать Союз хоккея Эстонии, Федерация хоккея Украины и посольство Украины в Эстонии.
Не осталась в стороне и мэрия Таллинна, которая в среду решила выделить из своего резерва 6000 евро в качестве частичного покрытия расходов, связанных с организацией турнира.
„Наша цель — собрать 5 000 000 долларов на покупку 20 пожарных машин и 15 машин скорой помощи. Они могут использоваться как в гражданских целях, так и в военных. Например, для эвакуации раненых солдат“, - писал этим летом мэру Таллинна Михаилу Кылварту Роман Микутин.
В беседе с корреспондентом Rus.ERR Микутин рассказал, что гуманитарной деятельностью он начал заниматься в апреле прошлого года.
„Поначалу речь шла о сборе гуманитарной помощи для жителей Харькова. Потом, когда фронт потихоньку отодвинули от Харькова, стали помогать и военным. Собирали деньги на покупку бронежилетов, шлемов, тактических наушников, квадракоптеров, тепловизоров и так далее. Ну и самое основное - это пикапы. И все же основное наше направление - это оказание помощи гражданскому сектору.
Есть города, в которых постоянные „прилеты“. Там пожарные и скорая помощь работают не покладая рук. Очень часто их техника выходит из строя, шланги горят в прямом смысле этого слова. Имеющейся техники зачастую недостаточно. Поэтому мы делаем упор на это. Так и возникла идея организации турниров для сбора денег с целью реализации всех этих целей. И не менее важная цель - продолжать напоминать мировому сообществу, что в нашей стране по-прежнему идет война. Сейчас к ней очень многие начали относиться как-то очень спокойно, в том числе и у нас в стране.
А этого допускать нельзя. Моя задача - говорить о том, что война идет, убийства продолжаются, потери огромные. В СМИ не все попадает. А мы расскажем о том, что действительно происходит“, - сказал Роман Микутин.
Первоначально планировалось, что в турнире выступят 12 команд. Однако по последним данным их количество сократилось до 8 - из Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Англии и Финляндии.
„В составе украинской команды будут и действующие военнослужащие. Среди украинских хоккеистов многие ушли защищать страну. Некоторые из них, к сожалению, уже погибли. Есть и раненые. Я очень надеюсь, что в команде, которая приедет в Таллинн, будем хотя бы три военнослужащих. Сейчас занимаюсь оформлением необходимых документов. Военное командование, полагаю, пойдет на встречу. Ребята с передовой могли бы не только сыграть в хоккей, но и рассказать, что происходит на войне“, - сказал Роман Микутин.
Между играми за медали планировалось провести мастер-класс для детей с Домиником Гашеком, Алексеем Житником, Дайнюсом Зубрусом и другими легендами мирового хоккея.
„С Гашеком мы давно общаемся. Надеюсь, что он сможет приехать в Таллинн, хотя сейчас и улетел в Буффало. Предварительное согласие он дал. Вчера мы с ним это обсудили. Он намерен прилететь в Таллинн 22 сентября и принять участие в церемонии награждения. Но жизнь, бывает, вносит свои коррективы. Например, Зубрус из-за своих обстоятельств уже точно не приедет. А Алексей Житник, хоть ему уже и 50 лет, вообще должен был за нас играть. К сожалению, у него начались проблемы со здоровьем и играть он не сможет. Но на его приезде в качестве гостя я буду настаивать. Также сейчас веду переговоры с финскими ветеранами - бывшими игроками НХЛ“, - добавил Микутин.
Турнир пройдет с 21 по 23 сентября.
После завершения турнира участников и болельщиков ждет благотворительный концерт группы „Ляпис Трубецкой“, который пройдет в ночном клубе Cathouse.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.