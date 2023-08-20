В Таллинне состоится благотворительный хоккейный турнир в поддержку Украины с участием бывших звезд НХЛ

В роли главного организатора мероприятия выступает руководитель харьковского хоккейного клуба „Витязь“ Роман Микутин. Посильную помощь намерены оказать Союз хоккея Эстонии, Федерация хоккея Украины и посольство Украины в Эстонии.

Не осталась в стороне и мэрия Таллинна, которая в среду решила выделить из своего резерва 6000 евро в качестве частичного покрытия расходов, связанных с организацией турнира.

„Наша цель — собрать 5 000 000 долларов на покупку 20 пожарных машин и 15 машин скорой помощи. Они могут использоваться как в гражданских целях, так и в военных. Например, для эвакуации раненых солдат“, - писал этим летом мэру Таллинна Михаилу Кылварту Роман Микутин.

В беседе с корреспондентом Rus.ERR Микутин рассказал, что гуманитарной деятельностью он начал заниматься в апреле прошлого года.

„Поначалу речь шла о сборе гуманитарной помощи для жителей Харькова. Потом, когда фронт потихоньку отодвинули от Харькова, стали помогать и военным. Собирали деньги на покупку бронежилетов, шлемов, тактических наушников, квадракоптеров, тепловизоров и так далее. Ну и самое основное - это пикапы. И все же основное наше направление - это оказание помощи гражданскому сектору.

Есть города, в которых постоянные „прилеты“. Там пожарные и скорая помощь работают не покладая рук. Очень часто их техника выходит из строя, шланги горят в прямом смысле этого слова. Имеющейся техники зачастую недостаточно. Поэтому мы делаем упор на это. Так и возникла идея организации турниров для сбора денег с целью реализации всех этих целей. И не менее важная цель - продолжать напоминать мировому сообществу, что в нашей стране по-прежнему идет война. Сейчас к ней очень многие начали относиться как-то очень спокойно, в том числе и у нас в стране.

А этого допускать нельзя. Моя задача - говорить о том, что война идет, убийства продолжаются, потери огромные. В СМИ не все попадает. А мы расскажем о том, что действительно происходит“, - сказал Роман Микутин.