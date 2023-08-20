Нидерланды передадут Украине 42 американских истребителя F-16

„Мы с [главой правительства Нидерландов] Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!“ — заявил украинский лидер после переговоров с премьер-министром Нидерландов.