Испанки — чемпионки мира по футболу

За матчем в австралийском Сиднее наблюдали 75 тысяч зрителей, еще больше посмотрели его по телевизору.

Обе команды-финалистки — Англия и Испания — боролись за золотые медали впервые в истории женского чемпионата мира, проводящегося с 1991 года.

На финал чемпионата мира прилетела королева Испании Летиция. Члены британской королевской семьи пожелали английским футболисткам удачи, но на финал не поехали, за что их беспощадно критиковали местные таблоиды.

В последний раз заветный кубок сборной Англии (в тот раз - мужской) удалось завоевать в 1966 году, и с тех пор он оставался вне досягаемости.

Первая половина матча в целом прошла в равной борьбе, однако испанки оказались настойчивее и удачливее: на 29 минуте Ольга Кармоно отправила мяч в сетку, а в дополнительное время первого тайма Она Батлле чуть не удвоила счет, но самую малость промахнулась.

Во втором тайме испанки не реализовали пенальти – вратарь английской сборной Мэри Ерпс сумела разгадать замысел Дженни Эрмозо.

По мнению обозревателей, испанки переиграли соперниц, играя в более умный футбол. Несколько раз англичанки могли бы создать по-настоящему опасные моменты, в частности, отличилась Люси Бронз, на которую возлагали немалые надежды – но реализовать их не удалось.

Немало претензий возникло у побежденных и к судейству, особенно во втором тайме.

Несмотря на 13 (!) минут добавленного времени во втором тайме, отыграться англичанки так и не смогли.

По мнению Рэйчел Браун-Финнис, бывшего вратаря сборной Англии, англичанки всю игру брали скорее надеждой, чем качеством и точностью.

Новые рекорды

Это был совершенно непредсказуемый чемпионат мира. Не прошло и трех недель с тех пор, как Испания была разгромлена со счетом 4:0 в заключительном матче группового турнира, а многие считали, что победа достанется японской сборной.

Этот чемпионат побил множество рекордов. В нем впервые приняли участие 32 команды вместо привычных 12, средняя посещаемость игр составила около 29 тысяч человек.