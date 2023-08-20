ЧМ по легкой атлетике: Расмус Мяги вышел в полуфинал в беге на 400 метров с барьерами

Мяги участвовал во втором предварительном забеге на 400 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 48,58, финишировал вторым и вышел в полуфинал, который состоится в понедельник.

Спортсмен с Британских Виргинских островов Кайрон Макмастер занял первое место со временем 48,47.

Всего в полуфинал вышли лучшие 24 атлета из пяти предварительных забегов. Мяги занял промежуточное восьмое место.

Полуфиналы в беге на 400 метров с барьерами состоятся в понедельник в 19:35.

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