ВИДЕО | Лионель Месси, забивший очередной шедевр, выиграл первый титул в составе „Интер Майами“

36-летний Месси вывел „Интер Майами“ вперед на 23-й минуте, когда с 20-ти метров забил свой очередной шедевр. Аргентинец, перешедший в „Интер Майами“ месяц назад, забил десять голов в семи матчах в составе своего нового клуба.

На 57-й минуте матча в составе хозяев отличился Фабрис Пико, сравняв счёт во встрече. Хотя обе команды по-прежнему имели отличные шансы забить, включая удар Месси на 71-й минуте, в основное и дополнительное время зрители голов больше не увидели.

В результате игра перешла в серию послематчевых пенальти, где со счётом 10:9 победу одержали футболисты „Интера“.

Месси выиграл 44-й титул в своей карьере. Клуб из Майами обеспечил себе место в топ-16 Лиги чемпионов Северной и Центральной Америки следующего года.

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