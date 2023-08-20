Китай поставляет России крупные партии военной техники

Западные СМИ уже неоднократно сообщали, что КНР, несмотря на официальный нейтралитет по отношению войны России с Украиной, поставляет Москве военное оборудование и снаряжение. Между тем Пекин отвергает все обвинения в военной поддержке России, пишет dw.com.

По подсчетам The Telegraph, объем торговли между КНР и РФ в текущем году превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордным показателем. Экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос с июня прошлого года по июнь нынешнего более чем втрое.

Поставки дронов, вертолетов и прицелов

Согласно данным исследовательской организации Molfar Global, еще за два месяца до войны китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила в Россию 1000 дронов. В соцсетях и на своем сайте эта компания называет себя оптовым продавцом детских игрушек. Дроны были отправлены российской фирме „Самсон“, которая тоже позиционирует себя как оптовый торговец игрушками. Издание полагает, что это - подставная компания, ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

Через четыре дня после начала войны китайская компания Hems999 отправила в Россию два вертолета. Другая китайская фирма, Tianjin Huarong Aviation, с начала войны поставила России четыре вертолета Airbus. Техника была получена российской компанией „Уральский вертолет“, основным заказчиком которой является Росгвардия.

В расследовании также говорится, что с начала 2022 года по первый квартал 2023 года китайские фирмы отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям. Импорт этой продукции в 2022 году вырос почти вдвое по сравнению с показателем 2021-го, составив 2,5 млн долларов.

Поставки металлов

В 2022 году КНР экспортировала в Россию продукцию из титановых сплавов на сумму 18 млн долларов - почти вдвое больше, чем в 2021 году. Легкие и жаропрочные титановые сплавы являются одним из основных материалов, используемых в производстве военных самолетов и оружия.