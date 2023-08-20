ВИДЕО | ЧМ по легкой атлетике: Нидерланды упустили две золотые медали из-за падений на финише

На чемпионате мира по легкой атлетике, в беге на 10 000 м среди женщин, одна из фавориток Сифан Хассан, представляющая Нидерланды, не смогла завоевать медаль. На последних метрах дистанции Сифан Хассан боролась за золотую медаль с эфиопской бегуньей Гудаф Цегай. Голландская спортсменка задела соперницу и потеряла контроль над скоростью и упала, пропустив вперёд преследовательниц. В результате Хассан заняла 11-е место (31.53,35).

„Я очень разочарована, но такие вещи случаются в спорте, и вы знаете, это не конец света“, — сказала Хассан после гонки. „Меня толкнула эфиопская девушка. Почувствовала, что меня толкнули. Возможно, я сошла с ума“.

Нидерланды надеялись исправить ошибки в смешанной эстафете 4 х 400 метров, которая стала кульминацией вечера, где их ведущая спортсменка Фемке Бол и американка Алексис Холмс боролись в конце за первое место. 23-летняя Бол упала на финише, затем встала и даже добралась до финиша третьей, однако сборная Нидерландов была дисквалифицирована.

США (Джастин Робинсон, Рози Эффионг, Мэттью Болинг и Алексис Холмс) выиграли золото с мировым рекордом 3:08,80, Великобритания заняла второе место (национальный рекорд 3:11,06), а бронзовые медали достались чешской четверке (3:11,98).

„Я всё ещё боролась за третье место, но уронила эстафетную палочку. Не понимаю, почему ноги отказали и почему я не финишировала“, — объяснила Бол. „Сейчас я ничего не чувствую, но, возможно, что-то буду ощущать, когда адреналин спадёт“.

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