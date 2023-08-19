Испания хочет добавить три официальных языка ЕС: баскский, каталанский и галисийский

В письме, адресованном Совету Европейского Союза, утверждается, что ЕС должен признать не только кастильский диалект испанского языка, но и другие языки, на которых говорят жители Испании. Письмо подписал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Politico отмечает, что внезапная инициатива испанского правительства связана с тем, что Санчес пытается завоевать поддержку каталонских сепаратистов. От них зависит, сохранит ли он свой пост: после выборов в июле правый и левый блоки в парламенте разделились поровну — и тот, и другой имеют поддержку 171 депутата. Еще семь мандатов имеет партия Junts, которая выступает за автономию Каталонии.

Добиться расширения количества официальных языков ЕС с 24 до 27 на деле очень непросто, отмечает Politico. Это решение должны поддержать все страны ЕС, в многих из которых тоже используется несколько языков. Языковые меньшинства других стран могут последовать примеру Испании. Кроме того, расширение списка официальных языков обойдется в миллионы евро, поскольку потребуют расширения штата переводчиков

На галисийском языке в Испании говорят 2,4 млн человек, на каталанском — около 9 млн, на баскском — около 750 тысяч.