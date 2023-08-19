На Тенерифе из-за пожаров эвакуировали 26 тысяч человек

На испанском курортном острове Тенерифе были эвакуированы более 26 тысяч человек из-за обширных лесных пожаров. Эвакуация проводится после того, как разрушительные пожары, вспыхнувшие на севере острова 15 августа, распространились на еще большей площади в результате сложных погодных условий. Утром в субботу, 19 августа, были эвакуированы жители шести деревень, сообщил глава региона Фернандо Клавихо.

Пожары удалось локализовать

По всей вероятности, это один из самых сильных пожаров на Тенерифе за последние 40 лет, указал он. По словам Клавихо, эвакуация является превентивной мерой, а распространение огня в значительной мере локализовано. В свою очередь начальница регионального ведомства гражданской обороны Монтсеррат Роман Касамартина также заявила о „достаточно стабильной ситуации“. По ее словам, дома пока не пострадали, а эвакуированные жители размещены в спортзалах нескольких населенных пунктов.

19 августа на острове ожидается прибытие главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласки и министра туризма Эктора Гомеса, а 21 августа на Канары прилетит премьер-министр Педро Санчес.

В пятницу вечером власти Тенерифе сообщили, что пожары охватили около 5000 гектаров. Их тушение затрудняет труднодоступная местность, последствия засухи, сильное задымление, высокая температура воздуха, а также сильный и меняющий направление ветер.