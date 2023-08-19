Британская медсестра Люси Летби признана виновной в убийстве семи младенцев

Она убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).

Летби также была признана виновной в попытке убийства еще шести младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как преднамеренное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.

Присяжные не смогли вынести вердикт в отношении еще шести обвинений, которые относятся к попыткам убийства младенцев. Прокуроры попросили 28 дней, чтобы решить, будут ли они добиваться повторного судебного разбирательства по этим пунктам.

Манчестерский суд должен вынести приговор Летби 21 августа.

Ведущий консультант неонатального отделения, где работала Люси Летби, рассказал Би-би-си, что руководство больницы вовремя не расследовало обвинения в адрес медсестры и пыталось заставить врачей замолчать.

Почему можно умереть от инъекции воздуха

Инъекция воздуха (или любого другого газа) смертельна не только для младенца, но и для взрослого человека.

По сосудам воздушный „пузырь“ довольно быстро попадает в сердце, где - в отличие от жидкой крови - при сокращении мышцы не выталкивается дальше, в аорту, а лишь сдавливается, немного уменьшаясь в объеме.

В результате сердце продолжает работать, но снабжение организма кислородом прекращается, что в течение нескольких минут приводит к смерти.

Администрация больницы также поздно обратилась в полицию, несмотря на многомесячные предупреждения о том, что медсестра могла убивать младенцев.

Ведущий консультант отделения доктор Стивен Брири еще в октябре 2015 года впервые говорил, что озабочен поведением Летби.

Но никаких действий предпринято не было, после чего она попыталась убить еще пятерых младенцев - и смогла убить двоих.

Пока известно, что всего Летби покушалась на жизнь 13 новорожденных. Разглашать их имена запрещено судом, но известно что были убиты пять мальчиков и две девочки.