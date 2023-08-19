Британская медсестра Люси Летби признана виновной в убийстве семи младенцев(3)
Она убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).
Летби также была признана виновной в попытке убийства еще шести младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как преднамеренное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.
Присяжные не смогли вынести вердикт в отношении еще шести обвинений, которые относятся к попыткам убийства младенцев. Прокуроры попросили 28 дней, чтобы решить, будут ли они добиваться повторного судебного разбирательства по этим пунктам.
Манчестерский суд должен вынести приговор Летби 21 августа.
Ведущий консультант неонатального отделения, где работала Люси Летби, рассказал Би-би-си, что руководство больницы вовремя не расследовало обвинения в адрес медсестры и пыталось заставить врачей замолчать.
Почему можно умереть от инъекции воздуха
Инъекция воздуха (или любого другого газа) смертельна не только для младенца, но и для взрослого человека.
По сосудам воздушный „пузырь“ довольно быстро попадает в сердце, где - в отличие от жидкой крови - при сокращении мышцы не выталкивается дальше, в аорту, а лишь сдавливается, немного уменьшаясь в объеме.
В результате сердце продолжает работать, но снабжение организма кислородом прекращается, что в течение нескольких минут приводит к смерти.
Администрация больницы также поздно обратилась в полицию, несмотря на многомесячные предупреждения о том, что медсестра могла убивать младенцев.
Ведущий консультант отделения доктор Стивен Брири еще в октябре 2015 года впервые говорил, что озабочен поведением Летби.
Но никаких действий предпринято не было, после чего она попыталась убить еще пятерых младенцев - и смогла убить двоих.
Пока известно, что всего Летби покушалась на жизнь 13 новорожденных. Разглашать их имена запрещено судом, но известно что были убиты пять мальчиков и две девочки.
Би-би-си провела собственное расследование того, каким образом Летби могла так долго убивать и причинять вред такому количеству младенцев.
Журналисты поговорили с ведущим консультантом отделения, который первым выразил обеспокоенность по поводу Летби, и изучили больничные документы.
Расследование выявило ряд вопиющих ошибок, что вызывает серьезные вопросы о том, как больница реагировала на смерть младенцев.
Череда ошибок
В числе прочего расследование выявило, что:
Руководитель больницы потребовал от врачей письменно извиниться перед Летби и прекратить выдвигать против нее обвинения.
Двум сотрудникам больницы предписали провести с Летби переговоры об урегулировании рабочего спора, хотя те подозревали, что она убивает младенцев.
Когда Летби, наконец, перевели в другое отделение, ее отправили в отдел, который занимался риск-менеджментом и безопасностью пациентов. Там она не только получила доступ к конфиденциальным документам неонатального отделения, но и оказалась в непосредственной близости от старших менеджеров, в обязанности которых входило расследование ее дела.
О смертях младенцев должным образом не сообщалось, в результате чего структуры NHS (Национальной системы здравоохранения Великобритании) не смогли обратить внимание на необычно высокий уровень смертности в больнице. Об этом Би-би-си сообщил менеджер, вступивший в должность после гибели младенцев.
Хотя Летби признали виновной в убийстве семи младенцев, она была на смене, когда в больнице умерли еще шесть новорожденных. Полиция тоже начала расследовать эти случаи.
Когда Летби работала в женской больнице Ливерпуля, там тоже умерли два младенца.
„В ее руках смертоносными оказывались самые безобидные вещи, такие как воздух, молоко, другие жидкости или лекарства, например, инсулин, — заявила после суда прокурор Паскаль Джоунс. — Она использовала свои знания в извращенных целях, а профессиональные навыки сделала орудием для причинения вреда, горя и смерти“.
Джоyнс также отметила, что „родителям [пострадавших] пришлось столкнуться с ее нездоровым любопытством и фальшивым состраданием“.
Независимое расследование
Британское правительство распорядилось провести независимое расследование произошедшего сразу после того, как Летби будет приговорена.
Министр здравоохранения Стив Барклай отметил, что цель расследования - „ответить на вопросы, важные для пострадавших родителей и их семей“.
„Я обещаю, что их голоса будут услышаны. Если они пожелают, то смогут повлиять на то, какими именно вопросами будет заниматься расследование“, — сказал он.
В ходе расследования будут рассмотрены не только непосредственные обстоятельства смерти младенцев, но и то, как администрация больницы и NHS в целом реагировали на тревожные сообщения врачей и произошедшее в целом.