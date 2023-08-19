Дональд Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме Джорджии

Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис ранее заявила, что Трампу и другим обвиняемым предписано сдаться властям не позднее 25 августа. Обвиняемым предписано явиться в тюрьму Фултона, где они пройдут формальную процедуру ареста — их обыщут, сфотографируют, а также возьмут у них отпечатки пальцев, пишет SPEKTR.

При этом тюрьма, куда должен прибыть Трамп, имеет неоднозначную репутацию из-за плохих условий содержания. Минюст США ранее начал расследование в отношении условий содержания, насилия над заключенными и возможной дискриминации в колонии, отмечает CNN.

Ранее большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, его адвокатов и помощников обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году. Выдвинутые против Трампа обвинения предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Это уже четвёртое уголовное дело против Дональда Трампа. Его также обвиняют в сговоре с целью обмана США и ещё по трем пунктам, связанным со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

До этого в суде Нью-Йорка Трампа обвинили в фальсификации бухгалтерской отчётности о выплате в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс денег за молчание.