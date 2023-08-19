Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швецию

Как отметил президент, в Швеции он встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и главами парламентских партий, пишет „Европейская правда".

„Широкие украинско-шведские переговоры. Лично поблагодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость“, – подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что переговоры в Швеции будут посвящены военной помощи, развитию двустороннего сотрудничества, в частности в оборонно-промышленном комплексе, европейской интеграции Украины и безопасности в евроатлантическом пространстве.

Это первый визит президента Украины в Швецию с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Последний раз Зеленский был за границей в июле для участия в саммите НАТО в Вильнюсе.