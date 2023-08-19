Ласнамяэ
19.08.2023, 12:45

В Ласнамяэ День восстановления независимости Эстонии отметят двумя концертами

 
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

В эти выходные День восстановления независимости Эстониии отметят в Ласнамяэ двумя концертами. В субботу в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22) состоится праздничный концерт тенора Оливера Куусика и пианиста Маргуса Каппеля. Второй концерт пройдет в воскресенье в парке Юрьевой ночи, где перед зрителями выступят Астра Пыдер и ансамбль Igihaljas Seitse.

„В последнее время события в мире изменили отношение людей ко многим вопросам. Особенно остро стоят сейчас вопросы свободы и национального самоопределения. Если до сих пор для людей моего поколения свобода была чем-то самим собой разумеющимся, то сегодня, скорее всего, все уже понимают, что это, к сожалению, далеко не так. На этом фоне такие важные дни, как День восстановления независимости Эстонии, становятся для народа еще более значимыми. Приглашаю всех в центр культуры „Линдакиви“ и в парк Юрьевой ночи вместе отметить это важное событие“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 19 июля, в 18 часов в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22) состоится праздничный концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонии. В концерте примут участие тенор Оливер Куусик и пианист Маргус Каппель.

Мероприятие является бесплатным и продлится приблизительно один час. Поскольку концерт будет проходить в закрытом помещении, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по телефону 645 7700 или по ссылке https://forms.gle/av83ApmhLVKuSuaG9.

Управа района Ласнамяэ приглашает всех 20 августа в 18 часов в парк Юрьевой ночи отметить День восстановления независимости Эстонии. Перед зрителями выступят Астра Пыдер и ансамбль Igihaljas Seitse. В честь праздника всем гостям предложат торт. Мероприятие продлится ориентировочно один час.

В парк Юрьевой ночи можно добраться из Ласнамяэ и центра города на автобусах № 12, 54 и 55 (остановка Jüriöö park).

Поскольку мероприятие полностью проходит на свежем воздухе, организаторы просят одеваться по погоде.

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