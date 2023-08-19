Российский шахматист сменил спортивное гражданство

Российский гроссмейстер Максим Чигаев теперь будет выступать под флагом Испании. Об этом говорится в профиле 26-летнего спортсмена на сайте Международной федерации шахмат (FIDE).



Чигаев занимает 164-е место в рейтинге FIDE.



В составе сборной России Чигаев становился победителем Всемирной шахматной олимпиады среди юношей до 16 лет (2012), также он дважды был бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

Российские шахматисты после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую федерацию получили право менять спортивное гражданство за один день при условии, что новая страна будет европейской.

Этим правом воспользовались уже множество шахматистов, например 12-я чемпионка мира Александра Костенюк перешла под флаг Швейцарии. В середине июля Forbes сообщал, что с прошлого года более 140 российских шахматистов прошли процедуру смены гражданства.

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