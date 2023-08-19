В финских магазинах Prisma попадаются товары с русскоязычными наклейками

Директор по продажам в супермаркетах концерна SOK Матти Виитанен рассказал Новостям Yle, что указанная доска была произведена в Швеции и ранее продавалась и в России. "Эта разделочная доска бренда House доставлялась ​​для продажи и в Россию до того, как весной 2022 года мы приняли решение отказаться от бизнеса в РФ“, – заявил Виитанен.

По его словам, партия досок с наклейками на русском до сих пор лежит на складе. Когда ее распродадут, то русский текст больше встречаться не будет.

"Другие подобные продукты [с этикетками на русском языке] все еще можно найти на полках Prisma", – отметил Виитанен.

Он также напомнил, что компания отказалась от реализации товаров, произведенных в России.

Финский торговый концерн SOK объявил об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Бизнес компании был сосредоточен в Санкт-Петербурге, где работали 16 гипермаркетов Prisma и три отеля Sokos.