ФОТО | Болезненное поражение: женская сборная Эстонии по волейболу уступила Финляндии на ЧЕ в Таллинне

Эстония выиграла первый сете при почти аншлаге на Унибет Арене (3812 зрителей) со счетом 25:21, а второй сет остался за гостями 25:20. Эстония выиграла крайний равный третий сет со счетом 25:23. Следующий сет сборная Финляндии выиграли со счетом 25:20, так что победитель определится в пятом сете. В решающем сете сборная Финляндии выиграла со счетом 15:13.

Для Эстонии ЧЕ продолжится в воскресенье, когда они встретятся с лидером группы Голландией. Матч начнется в 19:00, завтра в 16:00 Финляндия сыграет с Францией.

До матча:

И Эстония, и Финляндия начали чемпионат Европы с поражения. Сборная Эстонии проиграла в среду Франции со счетом 0:3. В четверг Финляндия проиграла Словакии с таким же счетом.

Сегодняшняя игра важна для обеих команд во всех отношениях. Победа любой из сборных повысит шансы на попадание в четверку лучших в группе D. Кроме того, ходят слухи, что приедет более 1000 фанатов из Финляндии.

„В Финляндии культивируется стиль, больше похожий на мужской волейбол“, — заявил помощник главного тренера команды Андрес Тообал перед игрой. „Финляндия — та команда, которую мы можем обыграть. Если мы будем играть на своем уровне, я думаю, мы победим. Это принципиальное противостояние“.

Соревновательный день на Унибет Арене начинается сегодня в 16:00, когда между собой сыграют Словакия и Испания. Словакия одержала победу над Финляндией со счетом 3:0 и проиграла Нидерландам со счетом 0:3. Испания проиграла Нидерландам 0:3, а в пятницу вечером потерпела поражение со счетом 2:3 от Франции.

Билеты на ЧЕ можно купить в Piletitasku.

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