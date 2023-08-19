СМИ: РФ готовит альтернативу „зерновой сделке“

Россия совместно с Турцией и Катаром планирует экономическое соглашение, в рамках которого речь идет о поставках зерна в страны, остро нуждающиеся в нем, в основном, - в государства Африки. Об этом в субботу, 19 августа, сообщила на своем сайте газета Bild. Она ссылается на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

По версии издания, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из „зерновой сделки“. В рамках нового, трехстороннего, соглашения, Турция хочет выступить как организатор, Катар - как спонсор поставок, утверждает газета.

Глава МИД Турции Хакан Фидан при этом просит РФ возобновить и прежнюю сделку, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара предлагает действовать под эгидой ООН, отмечает Bild. По версии газеты, новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. В столицу Венгрии, как ожидается, прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Подлинность переписки пока не подтверждена МИД и диппредставительствами. Там также пока не прокомментировали информацию издания.

Срыв Москвой „зерновой сделки“

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный.

Вторая часть соглашения предусматривала снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно выражала недовольство, что эта часть сделки, по ее мнению, не выполнялась. После истечения срока действия „зерновой сделки“ 17 июля РФ отказалась от дальнейшего участия в ней до тех пор, пока соглашения, касающиеся России, не будут соблюдаться - с точки зрения Москвы.

Украина экспортировала 32,8 млн тонн зерновых и масличных

По данным ООН, за время действия договоренностей Украина экспортировала 32,8 млн тонн зерновых и масличных культур, в основном - кукурузу и пшеницу.

Из порта Одессы 16 августа вышел контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга с продовольствием на борту. Судно принадлежит немецкому Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), писало агентство Reuters.