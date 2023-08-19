ФОТО и ВИДЕО | Лучшая диск-гольфистка Эстонии стала чемпионкой Европы на радость местной публике

Кристин Таттар (Эстония) снова стала лучшей среди женщин в третий день соревнований, пройдя 18 корзинок с 62 бросками.

Хотя в последний день Таттар немного усложнила себе жизнь и прошла последние 18 корзин с результатом +8, в конце концов она все же стал чемпионкой Европы с общим счетом -11.

Кристин Таттар — эстонская профессиональная диск-гольфистка и бывшая лыжница. В 2022 году она стала чемпионкой мира по диск-гольфу среди женщин.

Второе место занял Сааринен (Финляндия) (-8), а третье — Салонен (Финляндия) (-3).

За ними следуют партнерши по сборной Хайди Лайне (+2) и Хенна Бломроос (+7), а также эстонки Аннели Тыугьяс-Мяннисте (+8), Кайди Аллсалу (+16) и Кейти Тятте (+19), которые вошли в восьмерку лучших.

В мужской категории чемпионом Европы стал Аугустссон (Швеция) с общим баллом -37. Джесси Ниеминен (Финляндия) занял второе место (-27), Йоона Хейнянен (Финляндия) (-25) и Туомас Хюйтияйнен (Финляндия) (-25) разделили бронзу. Тамм (Эстония), которому до третьего места не хватило одного броска, разделил пятое место с Лаури Лехтиненом (Финляндия).

Среди эстонцев в первую десятку также попал Маури Вильманн (-22), занявший девятое место.

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