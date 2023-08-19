Кремль сообщил о визите Путина в военный штаб(41)
В ночь на воскресенье российские СМИ распространили сообщение Кремля о том, что Владимир Путин провел совещание в штабе группировки войск в Ростове-на-Дону. В сообщении говорится, что российский президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других командующих высших офицеров. Иных подробностей не приводится, передает Би-би-си.
Путин не часто посещает места, связанные с войной против Украины. Последний раз это было в апреле: тогда он побывал в двух частично оккупированных регионах Украины — Херсонской и Луганской областях. Тогда он тоже посещал штабы и осматривал территорию.
До этого в марте в условиях секретности он в темное время суток посещал Мариуполь, захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный.