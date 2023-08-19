Основатели Народного фронта Эстонии поддерживают Танеля Кийка в качестве председателя Центристской партии(19)
35 лет назад движение Народный фронт положило начало обновлению нашего общества, его пути к демократии, гражданским правам и свободам. Народный фронт объединял тех, кто жили и живут для Эстонии, его участникам принадлежат многие идеи и инициативы, проложившие путь к восстановлению независимости Эстонии.
Созданная на базе Народного фронта Центристская партия в течение почти 32 лет участвовала в формировании политики Эстонии как на государственном уровне, так и на уровне местных самоуправлений. За это время много было сделано, но еще многое предстоит сделать, так как сейчас мы переживаем непростые времена. Сегодня Эстонии нужно смелое, разумное и уравновешенное управление. Центристская партия нужна Эстонии в качестве объединяющей и уравновешивающей силы. Сильная и единая Центристская партия нужна всему обществу Эстонии, а не отдельным политикам.
Центристской партии предстоит провести внеочередной конгресс. Мы, подписавшие это заявление, ценим некогда присущее Народному фронту единство и хотим видеть Центристскую партию важной политической силой и в будущем. Мы хотим видеть партию, в которой ценят наследие Народного фронта и в которой всегда на первое место ставят Эстонию и ее жителей.
Желание придерживаться именно такого курса и тем самым работать на благо Эстонии своими действиями и заявлениями продемонстрировал Танель Кийк. Поэтому мы призываем участников внеочередного конгресса Центристской партии поддержать кандидатуру Танеля Кийка на пост председателя. Верим, что под его руководством у Центристской партии будет важная роль в нашем обществе.
Хейнз Валк - Таллинн
Андра Вейдеманн - Таллинн
Эстер Шанк - Таллинн
Лембит Кальювеэ - Ляэне-Вирумаа
Арво Сиренди - Харьюмаа
Кай Киммель - Ярвамаа
Арво Адельберт - Ярвамаа
Арнольд Кимбер - Сакаламаа (Вильяндима)
Валли Вейгель - Сакаламаа (Вильяндима)
Пеэтер Рахнель - Сакаламаа (Вильяндима)
Александер Курусон - Рапламаа
Ааду Йыгиаас - Пыльвамаа
Игорь Дёмин - Сааремаа
Антс Вахтрас - Хийумаа
Прийт Саксинг - Йыгевамаа
Кустас-Реэдик Нярска - Валгамаа
Хиллар Тальвик - Пярнумаа
Тыну Хийемяэ - Тартумаа
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