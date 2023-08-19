Основатели Народного фронта Эстонии поддерживают Танеля Кийка в качестве председателя Центристской партии

Созданная на базе Народного фронта Центристская партия в течение почти 32 лет участвовала в формировании политики Эстонии как на государственном уровне, так и на уровне местных самоуправлений. За это время много было сделано, но еще многое предстоит сделать, так как сейчас мы переживаем непростые времена. Сегодня Эстонии нужно смелое, разумное и уравновешенное управление. Центристская партия нужна Эстонии в качестве объединяющей и уравновешивающей силы. Сильная и единая Центристская партия нужна всему обществу Эстонии, а не отдельным политикам.



Центристской партии предстоит провести внеочередной конгресс. Мы, подписавшие это заявление, ценим некогда присущее Народному фронту единство и хотим видеть Центристскую партию важной политической силой и в будущем. Мы хотим видеть партию, в которой ценят наследие Народного фронта и в которой всегда на первое место ставят Эстонию и ее жителей.



Желание придерживаться именно такого курса и тем самым работать на благо Эстонии своими действиями и заявлениями продемонстрировал Танель Кийк. Поэтому мы призываем участников внеочередного конгресса Центристской партии поддержать кандидатуру Танеля Кийка на пост председателя. Верим, что под его руководством у Центристской партии будет важная роль в нашем обществе.



Хейнз Валк - Таллинн

Андра Вейдеманн - Таллинн

Эстер Шанк - Таллинн

Лембит Кальювеэ - Ляэне-Вирумаа

Арво Сиренди - Харьюмаа

Кай Киммель - Ярвамаа

Арво Адельберт - Ярвамаа

Арнольд Кимбер - Сакаламаа (Вильяндима)

Валли Вейгель - Сакаламаа (Вильяндима)

Пеэтер Рахнель - Сакаламаа (Вильяндима)

Александер Курусон - Рапламаа

Ааду Йыгиаас - Пыльвамаа

Игорь Дёмин - Сааремаа

Антс Вахтрас - Хийумаа

Прийт Саксинг - Йыгевамаа

Кустас-Реэдик Нярска - Валгамаа

Хиллар Тальвик - Пярнумаа

Тыну Хийемяэ - Тартумаа