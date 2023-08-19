Российский футболист взял с собой на тренировку гранату. „Счастью не было предела“

В интервью российскому изданию „sport24“ футболист рассказал, что однажды принёс на тренировку команды светошумовую гранату, чтобы повеселиться.

По словам Фролова, граната была пластиковой и стоила 500 рублей. „Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдёргиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом. Безобидная в целом. Но когда люди видят гранату — они, конечно, в шоке“, — сказал Фролов.

Россиянин продолжил свой рассказ, рассказав, что однажды подарил гранату своему тогдашнему одноклубнику Александру Коваленко:“Я говорю: Коваль, не бойся: выдёргиваешь чеку, бросаешь и она просто делает бабах“.

„Ты бы видел! Он не мог чеку выдернуть. Дергает, дергает, сил не хватает. Уже беситься начал. В итоге мы ему выдернули, он сначала стоял зажатый, боялся. Потом бросил, граната взорвалась. Счастью не было предела“ - рассказал Фролов.

35-летний Фролов за свою долгую клубную карьеру представлял несколько российских клубов. Он перешёл в самарские „Крылья Советов“ в 2019 году.

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