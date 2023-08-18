Мбаппе вернется в состав ПСЖ

„Килиан в отличной форме, полон желания, у него хороший настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса, как Килиан“, — цитирует тренера RMC Sport.



Кроме того, в матче с „Тулузой“ сможет сыграть купленный у „Барселоны“ Усман Дембеле, пишет РБК.



В июне стало известно, что Мбаппе не будет продлевать контракт с парижанами, который закончится следующим летом. При этом форвард заявлял о готовности отыграть сезон за ПСЖ.



Мбаппе не поехал с командой в предсезонное турне, а постер с его изображением 8 августа сняли с фасада стадиона „Парк де Пренс“. Также форвард не тренировался с основой. ESPN сообщал, что отстранением от тренировок и игр ПСЖ пытался заставить игрока продлить соглашение или уйти до конца текущего трансферного окна.



Матч первого тура с „Лорьяном“ (0:0) Мбаппе пропустил, в итоге его все-таки вернули к тренировкам с основным составом.



В прошлом сезоне Мбаппе забил 41 гол в 43 играх за ПСЖ.



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