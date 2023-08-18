18.08.2023, 14:34
ВИДЕО | Баскетбольная сборная Эстонии до 16 лет вышла в полуфинал чемпионата Европы
ФОТО: FIBA
Баскетбольная сборная Эстонии U16 обыграла Великобританию со счетом 66:65 в четвертьфинале дивизиона B чемпионата Европы U16 и сегодня вечером сыграет в финале.
Эстонская сборная начала игру лучше, выиграв первую четверть 16:14 и вторую четверть 16:9. Так баскетболистки из Эстонии ушли на перерыв выигрывая со счетом 32:23. В третьей и четвертой четвертях Великобритания все еще пыталась навязать борьбу, но сборная Эстонии одержала итоговую победу со счетом 66:65.
Эстония и Черногория встретятся в полуфинале сегодня вечером в 18:30. Швеция и Германия встретятся во втором полуфинале.
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