ВИДЕО | Баскетбольная сборная Эстонии до 16 лет вышла в полуфинал чемпионата Европы

Эстонская сборная начала игру лучше, выиграв первую четверть 16:14 и вторую четверть 16:9. Так баскетболистки из Эстонии ушли на перерыв выигрывая со счетом 32:23. В третьей и четвертой четвертях Великобритания все еще пыталась навязать борьбу, но сборная Эстонии одержала итоговую победу со счетом 66:65.

Эстония и Черногория встретятся в полуфинале сегодня вечером в 18:30. Швеция и Германия встретятся во втором полуфинале.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .