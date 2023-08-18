Сборная Эстонии по баскетболу проиграла Польше в полуфинале олимпийского отборочного турнира

В первой четверти игра была равной и ни одна из команд не смогла добиться значительного преимущества. Польша выиграла первую четверть со счетом 22:18.

Польша не сбавляла обороты и во второй четверти, и Эстония проигрывала со счетом 22:30. Затем эстонским баскетболистам удалось сократить отставание в счете до четырех очков, но потом наши баскетболисты пропустили шесть очков подряд и отрыв увеличился до десяти очков. Однако Эстония упорно не сдавалась и боролась до конца второй четверти, а Польша ушла на перерыв выигрывая со счетом 41:35.

Польша начала третью четверть агрессивно, совершив рывок 10:3, увеличив отрыв до 13 очков. Затем Эстония дважды сокращала отставание до семи очков, но Польша тут же увеличила отрыв до десяти очков. Однако Хуго Тоом забросил с трехочковой линии в конце третьей четверти, и счет перед решающей четвертью стал 56:63.

Точный дальний бросок Кулламяэ в начале четвертой четверти сократил отрыв от Польши до четырех очков, но хозяева финального турнира тут же совершили рывк 12:4 и снова вышли вперед с отрывом в 12 очков. Затем Эстония снова сократила отставание до семи очков, но в результате Польша одержала победу со счетом 93:83 и вышла в финал отборочного турнира Олимпийских игр.

До матча:

Эстония вышла в полуфинал, заняв второе место в группе А. Эстония начала домашний турнир с поражения от Чехии со счетом 74:77, но затем выиграла у Северной Македонии со счетом 83:59 и у Израиля со счетом 67:65. Польша выиграла все матчи группы B в Гливице. Они обыграли Венгрию 83:81, Боснию и Герцеговину 85:76 и Португалию 78:65.

В другом полуфинале Израиль встретится с Боснией и Герцеговиной в 21:30. Финал предварительного турнира состоится в воскресенье в 15:15. Только победитель получит путевку в олимпийский квалификационный турнир, который состоится в следующем году.