Сборная Эстонии по баскетболу проиграла Польше в полуфинале олимпийского отборочного турнира
В пятницу в полуфинале отборочного турнира к Олимпийским играм мужская сборная Эстонии по баскетболу проиграла Польше со счетом 93:83.
В первой четверти игра была равной и ни одна из команд не смогла добиться значительного преимущества. Польша выиграла первую четверть со счетом 22:18.
Польша не сбавляла обороты и во второй четверти, и Эстония проигрывала со счетом 22:30. Затем эстонским баскетболистам удалось сократить отставание в счете до четырех очков, но потом наши баскетболисты пропустили шесть очков подряд, и отрыв увеличился до десяти очков. Однако Эстония упорно не сдавалась и боролась до конца второй четверти, а Польша ушла на перерыв выигрывая со счетом 41:35.
Польша начала третью четверть агрессивно, совершив рывок 10:3 и увеличив отрыв до 13 очков. Затем Эстония дважды сокращала отставание до семи очков, но Польша тут же увеличила отрыв до десяти очков. Однако Хуго Тоом забросил с трехочковой линии в конце третьей четверти, и счет перед решающей четвертью стал 56:63.
Точный дальний бросок Кулламяэ в начале четвертой четверти сократил отрыв от Польши до четырех очков, но хозяева финального турнира тут же совершили рывок 12:4 и снова вышли вперед с отрывом в 12 очков. Затем Эстония снова сократила отставание до семи очков, но в результате Польша одержала победу со счетом 93:83 и вышла в финал отборочного турнира Олимпийских игр.
До матча:
Эстония вышла в полуфинал, заняв второе место в группе А. Эстония начала домашний турнир с поражения от Чехии со счетом 74:77, но затем выиграла у Северной Македонии со счетом 83:59 и у Израиля со счетом 67:65. Польша выиграла все матчи группы B в Гливице. Они обыграли Венгрию 83:81, Боснию и Герцеговину 85:76 и Португалию 78:65.
В другом полуфинале Израиль встретится с Боснией и Герцеговиной в 21:30. Финал предварительного турнира состоится в воскресенье в 15:15. Только победитель получит путевку в олимпийский квалификационный турнир, который состоится в следующем году.
Артур Конончук стал самым результативным игроком сборной Эстонии на предварительном турнире, набрав в среднем 12,3 очка. Каспар Трейер набрал 10,7 очка, а Сандер Райесте — 8,7 очка и совершил 7,7 подбора. Кристиан Кулламяэ на данный момент набрал 6,7 очка и отдал 6,3 передачи.
Лидерами сборной Польши являются Матеуш Понитка (белградский „Партизан“, набирал в среднем 14 очков, совершал 6,3 подбора и отдавал 7,7 передачи в отборочном турнире) и центровой Александр Бальцеровский (афинский „Панатинаикос“, 14,3 очка, 6,3 подбора), а также Михал Соколовский (16,3 балла), Ярослав Зысковский (10 баллов) и Михал Михалак (8,7 балла).
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.