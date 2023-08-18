Баскетбол
18.08.2023, 16:28

Сборная Эстонии по баскетболу проиграла Польше в полуфинале олимпийского отборочного турнира

 
Артур Конончук во время тренировки в четверг
Артур Конончук во время тренировки в четверг
ФОТО: Eesti korvpalliliit

В пятницу в полуфинале отборочного турнира к Олимпийским играм мужская сборная Эстонии по баскетболу проиграла Польше со счетом 93:83.

В первой четверти игра была равной и ни одна из команд не смогла добиться значительного преимущества. Польша выиграла первую четверть со счетом 22:18.

Польша не сбавляла обороты и во второй четверти, и Эстония проигрывала со счетом 22:30. Затем эстонским баскетболистам удалось сократить отставание в счете до четырех очков, но потом наши баскетболисты пропустили шесть очков подряд, и отрыв увеличился до десяти очков. Однако Эстония упорно не сдавалась и боролась до конца второй четверти, а Польша ушла на перерыв выигрывая со счетом 41:35.

Польша начала третью четверть агрессивно, совершив рывок 10:3 и увеличив отрыв до 13 очков. Затем Эстония дважды сокращала отставание до семи очков, но Польша тут же увеличила отрыв до десяти очков. Однако Хуго Тоом забросил с трехочковой линии в конце третьей четверти, и счет перед решающей четвертью стал 56:63.

Точный дальний бросок Кулламяэ в начале четвертой четверти сократил отрыв от Польши до четырех очков, но хозяева финального турнира тут же совершили рывок 12:4 и снова вышли вперед с отрывом в 12 очков. Затем Эстония снова сократила отставание до семи очков, но в результате Польша одержала победу со счетом 93:83 и вышла в финал отборочного турнира Олимпийских игр.

До матча:

Эстония вышла в полуфинал, заняв второе место в группе А. Эстония начала домашний турнир с поражения от Чехии со счетом 74:77, но затем выиграла у Северной Македонии со счетом 83:59 и у Израиля со счетом 67:65. Польша выиграла все матчи группы B в Гливице. Они обыграли Венгрию 83:81, Боснию и Герцеговину 85:76 и Португалию 78:65.

В другом полуфинале Израиль встретится с Боснией и Герцеговиной в 21:30. Финал предварительного турнира состоится в воскресенье в 15:15. Только победитель получит путевку в олимпийский квалификационный турнир, который состоится в следующем году.

Артур Конончук стал самым результативным игроком сборной Эстонии на предварительном турнире, набрав в среднем 12,3 очка. Каспар Трейер набрал 10,7 очка, а Сандер Райесте — 8,7 очка и совершил 7,7 подбора. Кристиан Кулламяэ на данный момент набрал 6,7 очка и отдал 6,3 передачи.

Лидерами сборной Польши являются Матеуш Понитка (белградский „Партизан“, набирал в среднем 14 очков, совершал 6,3 подбора и отдавал 7,7 передачи в отборочном турнире) и центровой Александр Бальцеровский (афинский „Панатинаикос“, 14,3 очка, 6,3 подбора), а также Михал Соколовский (16,3 балла), Ярослав Зысковский (10 баллов) и Михал Михалак (8,7 балла).

Состав сборной Эстонии:

  • Кристиан Кулламяэ (194 см, „Бильбао“)
    Каспер Суурорг (197 см, „Талтех/Оптибет“)
    Микк Юркатамм (195 см, „Калев/Крамо“)
    Йоонас Рийсмаа (199 см, „Бриндизи“)
    Хуго Тоом (200 см, „Калев/Крамо“)
    Хенри Дрелл (205 см, без клуба)
    Сандер Райесте (203 см, „Баскония“)
    Артур Конончук (202 см, „Гранада“)
    Каспар Трейер (204 см, „Динамо Сассари“)
    Крегор Хермет (205 см, „Калев/Крамо“)
    Михкель Кирвес (200 см, „Калев/Крамо“)
    Матиас Тасс (208 см, без клуба)

Состав сборной Польши

Якуб Гарбач (197 см, Анвил)
Пржемыслав Золнеревич(196 см, Зелёна Гура)
Матеуш Понитка (198 см, Партизан)
Михал Михалак (197 см, „Сталь“ Острув-Велькопольски)
Михал Соколовский (196 см, Наполи)
Анджей Плута(198 см, Арка)
Игорь Миличич (202 см, UNC Charlotte)
Якуб Низиол(198 см, „Шлёнск“ Вроцлав)
Ярослав Зысковский (203 см,Трефл Сопот)
Александр Бальцеровский (215 см,Панатинаикос)
Джеффри Гроселл (213 см, „Легия“ Варшава)
Николай Витлинский (207 см, Трефл Сопот)

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