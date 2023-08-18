Lidl открывает второй магазин в Нарве

Новый магазин Lidl расположен в легкодоступном районе на проспекте Кангеласте, и предлагает жителям Нарвы возможность делать покупки с комфортом. В день открытия, 31 августа, только в магазине в Пяхклимяэ всех посетителей ждут специальные предложения открытия, а также множество сюрпризов и лотерея. Все нарвские первоклассники по случаю начала их первого учебного года получат от Lidl подарок.

Строительство магазина было природосберегающим, при строительстве соблюдались все требования международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно, и в нем используется только зелёная энергия. Новый магазин имеет просторный торговый зал площадью 1432 квадратных метра и широкие проходы для удобства покупателей.

До магазина легко добраться на общественном транспорте, на велосипеде или на машине. Здание магазина имеет парковку, на которой 127 широких парковочных мест, 3 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения и 3 – это семейные парковочные места. К услугам велосипедистов предусмотрена безопасная парковка, рассчитанная на 10 велосипедов.

В течение первых четырёх недель после открытия покупателей будут радовать особенно выгодные цены и специальные предложения. Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.

Открытие нового магазина в Нарве является частью стратегии развития сети магазинов Lidl, реализация которой началась 3 марта 2022 года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. После открытия нового магазина у Lidl в Эстонии станет тринадцать магазинов.

Памятка покупателя Lidl: