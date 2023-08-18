Lidl открывает второй магазин в Нарве
31 августа в 8:00 в Нарве, в Пяхклимяэ на проспекте Кангеласте, 37а откроется магазин Lidl. Lidl Eesti инвестировал в строительство нового магазина, а также в благоустройство прилегающей территории и улучшение инфраструктуры почти восемь миллионов евро.
Новый магазин Lidl расположен в легкодоступном районе на проспекте Кангеласте, и предлагает жителям Нарвы возможность делать покупки с комфортом. В день открытия, 31 августа, только в магазине в Пяхклимяэ всех посетителей ждут специальные предложения открытия, а также множество сюрпризов и лотерея. Все нарвские первоклассники по случаю начала их первого учебного года получат от Lidl подарок.
Строительство магазина было природосберегающим, при строительстве соблюдались все требования международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно, и в нем используется только зелёная энергия. Новый магазин имеет просторный торговый зал площадью 1432 квадратных метра и широкие проходы для удобства покупателей.
До магазина легко добраться на общественном транспорте, на велосипеде или на машине. Здание магазина имеет парковку, на которой 127 широких парковочных мест, 3 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения и 3 – это семейные парковочные места. К услугам велосипедистов предусмотрена безопасная парковка, рассчитанная на 10 велосипедов.
В течение первых четырёх недель после открытия покупателей будут радовать особенно выгодные цены и специальные предложения. Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.
Открытие нового магазина в Нарве является частью стратегии развития сети магазинов Lidl, реализация которой началась 3 марта 2022 года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. После открытия нового магазина у Lidl в Эстонии станет тринадцать магазинов.
Памятка покупателя Lidl:
Магазин Lidl в Нарве в Пяхклимяэ откроется в четверг, 31 августа в 8.00. Магазин будет работать ежедневно с 8.00 до 22.00.
Парковаться на автостоянке магазина можно бесплатно в течение 1,5 часа на основании парковочных часов.
В Lidl используются электронные ценники, которые располагаются над товаром.
Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.
Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов по бесплатному телефону 800 0049 108 в рабочие дни с 8.00 до 18.00.
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