Правда ли, что „Симпсоны“ предсказали Олимпиаду в Париже и доллар по 1000 рублей?

Эпизод начинается с заседания Международного олимпийского комитета (МОК), на котором выбирают место проведения следующих Олимпийских игр (время проведения не уточнялось, но в реальности в 1999 году рассматривали заявки на организацию зимних Олимпийских игр 2006 года). Представитель Франции заявил, что Париж отлично подошёл бы для такого мероприятия, а после просьбы председателя комитета объяснить причины выплеснул тому в лицо бокал вина со словами: „Мне не о чем говорить с типами вроде вас“. Затем француз добавил: „Я жду вашего ответа“, после чего уже сам получил вином в лицо. В конце распространившегося по соцсетям отрывка слово взял представитель России: „Я рекомендую Москву, где за американский доллар дают 7 рублей“. В этот момент ему на пейджер приходят сообщения об изменении курса: „12 рублей. 60 рублей. 1000 рублей! Мне пора бежать!“

Вирусный ролик представляет собой начальную сцену 20-го эпизода 10-го сезона „Симпсонов“, премьера которого действительно состоялась в 1999 году. Серия получила название „Старик и троечник“ (The Old Man and the ‘C’ Student). Видео распространяется в озвучке, с которой мультсериал транслировали по российскому телевидению. Хотя перевод не всегда был точен, в данном отрывке смысл всех фраз соответствует первоисточнику.

Получается, в разошедшемся видео ни разу не утверждается, что Олимпиада состоится во Франции — в мультсериале эта страна лишь претендовала на её проведение. Наряду с представителем Парижа за центральной трибуной находились делегаты от Польши и ещё одной страны (её название начиналось с латинских букв Be — вероятно, это была Беларусь, но позже тот же человек носил ленту с названием на Ca), также свои кандидатуры выдвинули Россия, Монголия, Аргентина, Япония, Великобритания и др. Но всех их остановил председатель МОК, зачитавший письмо Лизы Симпсон. По словам девочки, её город Спрингфилд не подходит для проведения Олимпиады, но она бы хотела, чтобы там пронесли факел с олимпийским огнём. Однако спортивный чиновник заявил, что Игры состоятся именно там, хоть с его решением больше никто не согласился. Позднее в Спрингфилд с инспекцией приехали члены МОК, перед которыми выступали ученики местной школы. В заключение на сцену вышел Барт Симпсон, своими шутками оскорбивший представителей других стран, и в результате глава МОК отменил Олимпиаду в Спрингфилде. В середине серии Мардж Симпсон сообщила, что Игры перенесли в Шелбивилль — другой вымышленный город из вселенной мультсериала.

О том, что летняя Олимпиада 2024 года состоится в Париже, стало известно в сентябре 2017-го. Однако в упоминании этого города в „Симпсонах“ 18 годами ранее нет ничего необычного, учитывая перечисление ряда других стран и тот факт, что в начале XX века столица Франции уже дважды становилась местом проведения Олимпиады, участвовала в гонке за Олимпиаду 1992 года и в декабре 1998-го подавала заявку на проведение Олимпиады-2008.

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, по Сети разошлись сообщения, будто бы „Симпсоны“ предсказали и COVID-19, хотя фактчекеры выяснили, что между сюжетом мультсериала и реальными событиями было мало общего. Тогда же издание The Hollywood Reporter взяло интервью у Билла Окли — соавтора той серии о вирусе, работавшего над шоу с 3-го по 10-й сезон. Он рассказал, что ему не нравится, когда его работу используют в подобных „гнусных“ целях. По словам Окли, чаще всего авторы мультсериала опирались на уже произошедшие события: „Очень мало случаев, когда „Симпсоны“ что-то предсказывали. В основном это простые совпадения, потому что эпизоды настолько старые, что история повторяется. Большинство тех эпизодов основано на событиях 60-х, 70-х или 80-х годов, о которых мы знали“.

Судя по всему, новое предсказание появилось 14 августа 2023 года не случайно — в этот день курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с марта 2022-го. Вероятно, кто-то решил пошутить на эту тему, дополнив свой мем некорректным фактом об Олимпиаде в Париже из „Симпсонов“. При этом авторы мультсериала в своей работе просто высмеивали падение курса рубля в 1990-х, когда российская валюта могла резко дешеветь в десятки раз за очень короткий срок.

Итог: Неправда