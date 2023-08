Правда ли, что „Симпсоны“ предсказали Олимпиаду в Париже и доллар по 1000 рублей?

Вирусный ролик представляет собой начальную сцену 20-го эпизода 10-го сезона „Симпсонов“, премьера которого действительно состоялась в 1999 году. Серия получила название „Старик и троечник“ (The Old Man and the ‘C’ Student). Видео распространяется в озвучке, с которой мультсериал транслировали по российскому телевидению. Хотя перевод не всегда был точен, в данном отрывке смысл всех фраз соответствует первоисточнику.