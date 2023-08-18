Звезда японского мотоспорта разбился насмерть в 22 года

Ногути попал в аварию в гонке на острове Ломбок в прошлые выходные, соревнования после этого отменили. Гонщику, получившему травму головы, оказали помощь в медицинском центре автодрома, после чего перевели в местную больницу. Он провел в реанимации трое суток, пишет РБК.



„Несмотря на все усилия медицинского персонала, Харуки, к сожалению, скончался от полученных травм“, — говорится в заявлении.



Ногути в 2021 году выиграл чемпионат Японии в категории Superstock 600, а в августе стал третьим в гонке на выносливость Suzuka-8 Hours, которая проводится с 1978 года.



„Харуки начал кататься на мотоцикле в пять лет и доставил нам массу удовольствия и радости“, — говорится в заявлении родителей гонщика, которое приводит Reuters.