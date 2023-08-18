Белгородская область подверглась массовому обстрелу, удары пришлись сразу по нескольким районам

- В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

- В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — зафиксировано 8 прилетов. Обошлось без последствий.

- В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас. Пострадавших нет. Поврежден один грузовой автомобиль. По селу Логачевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

- В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — установлено 32 прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений.

- В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 7 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В поселке Горьковский с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших нет. Есть некритичные повреждения на инфраструктурном объекте связи.

- В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, по окраинам сел Репяховка и Колотиловка — один и три артиллерийских снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попало село Теребрено — зафиксировано 6 прилетов. В результате подомового обхода повреждения выявлены в одном частном домовладении: выбиты окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод.

- В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксировано два прилета. Никто не пострадал. В одном частном домовладении повреждена кровля. Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по посёлку Красное — 6, по МАПП „Шебекино“ — 4 минометных снаряда. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.