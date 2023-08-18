Зеленский решил уволить всех руководителей областных военкоматов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителей всех областных военкоматов. Документ опубликован на сайте президента, пишет „Спектр“.
Таким образом реализовано решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое рекомендовало главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному принять решение о „пребывании на должностях областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ, прекратив практику их ротаций“.
Новых военкомов назначит Залужный.
Ранее Зеленский говорил, что уволенных военкомов должны заменить ветераны войны в Украине. Он также сообщил, что заведено 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, 33 человека получили статус подозреваемых.
„Управлять системой военкоматов должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена“, — говорил Зеленский.
В Украине военное положение и всеобщая мобилизация действуют с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы для защиты страны. Мобилизации подлежат все мужчины, признанные годными к службе военно-врачебной комиссией и не имеющие при этом права на отсрочку. Закон запрещает им выезд за границу, за исключением предусмотренных случаев.
17 августа Зеленский продлил действие военного положения в Украине на 90 суток — до 5 ноября 2023 года.
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