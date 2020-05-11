Зеленский решил уволить всех руководителей областных военкоматов Украины

Таким образом реализовано решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое рекомендовало главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному принять решение о „пребывании на должностях областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ, прекратив практику их ротаций“.

Новых военкомов назначит Залужный.

Ранее Зеленский говорил, что уволенных военкомов должны заменить ветераны войны в Украине. Он также сообщил, что заведено 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, 33 человека получили статус подозреваемых.

„Управлять системой военкоматов должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена“, — говорил Зеленский.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация действуют с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы для защиты страны. Мобилизации подлежат все мужчины, признанные годными к службе военно-врачебной комиссией и не имеющие при этом права на отсрочку. Закон запрещает им выезд за границу, за исключением предусмотренных случаев.

17 августа Зеленский продлил действие военного положения в Украине на 90 суток — до 5 ноября 2023 года.

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