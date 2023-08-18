„История России — это история войн“. Почему Кремль не хочет считать Россию классической империей?

В учебнике от Мединского есть глава о национальной политике в Советском Союзе, который также многими исследователями называется Советской империей. В частности, в учебнике говорится, что советские республики в несколько десятков раз наращивали производство за годы существования СССР, что межнациональные браки „сшивали“ между собой народы, а ксенофобии в Союзе не было. Национальные же или антикоммунистические движения в СССР были созданы при участии ЦРУ и США, чтобы разжечь „националистические и сепаратистские настроения“, утверждается в учебнике.

Точных формулировок, как об этом будет написано, пока нет — новый ученик для 5-9 классов, который затронет период XVIII-XIX веков, планируют опубликовать к 2024 году. Однако это обсуждается на фоне другого нового российского учебника истории, за авторством советника Путина Владимира Мединского — в этом учебнике речь идет об истории СССР, российско-американских отношениях, и отдельный раздел посвящен „специальной военной операции“.

Задача же нового российского учебника показать, что Российская империя „принципиально“ отличается от „классического колониализма“. „Все империи в мире имели заморские территории, а здесь было общее пространство. Поэтому они когда входили в состав России, они включались в общее экономическое пространство и вместе с Россией становились единым целом“, — говорит Чубарьян.

Он отметил, что в учебниках истории в бывших советских республиках и странах, входивших в Российскую империю, период в составе России оценивается как „колониальный“: „Они считают, что у нас эти территории были в колониальной зависимости“.

„Один из существенных подходов [в новом учебнике] — что такое империя и чем Российская империя отличалась от Британской империи“, — заявил один из его авторов, историк Александр Чубарьян.

Опрошенные Би-би-си историки и доколониальные активисты отмечают, что никакой разницы между „форматами“ империи нет, и так или иначе Россия все равно завоевывала народы и территории и подчиняла их себе; а подход, предложенный Чубарьяном, по меньше мере старается „обелить“ или „стереть“ проблемные места из истории. Более того, такая постановка вопроса о „хорошей“ империи служит оправданием и нынешних захватнических настроений в российской власти. Русская служба Би-би-си разбиралась, почему российские власти не хотят называть империей Российское государство.

Он также отмечает, что в российских документах и книгах XIX века не использовали термин „присоединение“, а прямо писали „завоевание Россией Кавказа“. „Они называли местные народы туземцами, как и что надо сделать, чтобы их завоевать. То есть терминология, которая использовалась тогда, резко отличается от той, что сейчас“, — отмечает он.

Для России стало уже традицией сравнивать себя в первую очередь с Великобританией, иронизирует азербайджанский историк, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Ариф Юнусов. „Но у Османской империи тоже не было заморских колоний, но в отличие от российских историков в Турции никто не именует завоевания как присоединения. Для России параллель можно проводить с Турцией, когда вокруг центра идет накопление завоеванных территорий и народов“, — говорит Юнусов.

„Мне откликается описание колонизации как процесса установления диктатуры и влияния — экономического, политического и культурного — одного региона над другим, отсутствия политической и экономической самостоятельности колонизированного региона и доминирования одной колонизаторской культуры и идеологии. В этом смысле Российская империя является максимально классической империей“, — дает свое определение Ховалыг.

Сам вопрос о том, как именно империя завоевывала те или иные территории — по морю или внутри материка, уже является „колониальным и западно-центристским“, отмечает деколониальная активистка из Тувы, создательница подкаста „говорит республика_“ Данхаяа Ховалыг: „И то, и то является классической колонизацией, вне зависимости от метода“.

„Россия была классической сухопутной империей, как и монголы, Габсбурги и, в некоторой степени, османы. Попытка деимпериализации России из-за того, что она не была морской империей, как британская или французская, представляется в лучшем случае сомнительной“, — комментирует предложенный Чубарьяном подход директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий.

Русская служба Би-би-си попросила исследователей деколониализма и историков из российских и бывших советских республик прокомментировать цитату Чубарьяна о том, что Россия не является классической империей, а также новый подход к колониализму в российских учебниках.

Армянский историк Тигран Закарян обращает внимание на аргумент Чубарьяна о том, что Россия включала завоеванные территории в общее „социально-экономическое пространство“. Закарян отмечает, что ссылка на „единое экономико-географическое пространство“ как раз-таки является традиционным аргументом для защитников колониализма, и в целом понятие „единое пространство“ — это социально придуманная категория.

По его мнению, бесполезно измерять империализм России или Британии, поскольку оба эти государства были отражением своего времени. „Российская империя была не большим и не меньшим злом, чем ее современники. Она воевала и сотрудничала с Великобританией, Японией и другими державами потому, что видела себя и виделась своим соперникам как участник глобальной имперской конкуренции за ресурсы чужих народов и земель“, — заключает Стефан Ригг.

„Какими бы ни были логистические и локальные различия между сухопутными и морскими империями, они меркнут по сравнению с повсеместной характеристикой всех империй как образований, дифференцирующих народы друг от друга таким образом, что ставят не только космополитическую элиту, но и целые религиозные, языковые, этнические сообщества выше других групп“, — говорит Ригг.

Он отмечает, что различия между типами империй не имеют значения перед общей характеристикой колоний как иерархии между сообществами.

„Мировое сообщество историков, включая этнических русских из России“ в целом согласно с тем, что империя Романовых использовала и идеологию, и практику поселенческого колониализма, аналогичные тем, которые применялись западноевропейскими морскими империями, отмечает Стефан Бадалян Ригг, исследователь истории России и Кавказа из Техасского университета.

„Этот аналитический термин, обозначающий продвижение внутренних границ империи путем содействия „вольной колонизации“ с „государстванной властью“, сопровождался процессом прогрессирующей эксплуатации большинства населения небольшой правящей элитой. Об этом еще в XIX веке писали международные обозреватели Российской империи, а потом социалисты имперского периода“, — говорит Гусейнова.

„До колонизации Америки экономические связи европейских государств с этими территориями были нулевыми, но после колонизации они сразу же стали экономически интегрированы европейскими государствами. Доколониальная Индия имела активные торговые связи с Англией, и только после ее колонизации Великобритания стала доминировать в индийской экономике. Я не вижу абсолютно никаких причин, по которым то же самое не могло бы происходить с различными регионами, вошедшими в состав Российской империи“, — отмечает Закарян.

Он также обращает внимание на то, что аргументация о „едином экономическом пространстве“ рассматривает захваченные территории как „отсталые“. „Общее определение колониализма как „практики, при которой могущественная страна напрямую контролирует менее могущественные страны и использует их ресурсы для увеличения собственной власти и богатства“ вполне применимо к российскому случаю“, — заключает он.

„Обелить и подтереть“: как работает колониальная история

Азербайджанский историк Ариф Юнусов подчеркивает, что запрет на критику „колонизатора“ и восхваление „присоединения“ к России существовали еще в советской исторической науке.

„Мы на окраинах писали свою историю, и нам диктовалось, что писать, что нет. Была четкая рамка. Мы не имели права критиковать Россию, надо было говорить только о добровольном присоединении Азербайджана, надо было говорить, что это была историческая миссия России по улучшению жизни. А все негативное должно было быть связано, как тогда говорили, с буржуазными государствами“, — рассказывает Юнусов. Он также вспоминает, что историкам нельзя было, например, писать про Коран из-за антирелигиозной идеологии СССР, и доступ к историческим архивам находился под цензурой КГБ.

Он отмечает, что учебник по истории СССР был фактическим учебником по истории России — история же национальных республик в нем почти не затрагивалась. Если же историк хотел выступить против официального дискурса, на него вешали ярлык националиста, говорит Юнусов.