ФОТО и ВИДЕО | ЧЕ по диск-гольфу в Таллинне: Таттар уверенно лидирует, а Альберт Тамм занимает второе место

Таттар снова стала лучшей среди женщин в третий день соревнований, завершив 18 корзин при 62 бросках. Ее общая оценка перед финальным днем ​​​​-19. За ней следуют представительницы Финляндии Сильва Саарнинен (-3) и Эвелийна Салонен (+1).

Аннели Тыугьяс-Мяннисте, завершившая сегодняшний день с 64 бросками, также провела сильный соревновательный день. Ее общий балл +5 и в настоящее время она занимает шестое место. Она в пяти бросках от третьего места.

Тамм хорошо начал день среди мужчин и после седьмой корзине сократил отставание от лидера Денниса Аугустссона до трех корзин. Тамм преодолел 18 корзин с 58 бросками, что удерживало его на второй позиции с результатом -21 до последнего дня. Лидером соревнований является Аугустссон с общим результатом -26, завершивший сегодня дистанцию ​​с 59 бросками. Финн Джесси Ниеминен и чех Якуб Семерад делят третье место с результатом -20.

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