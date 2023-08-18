18.08.2023, 09:10
За неделю в Эстонии резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом(7)
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 142 новых случая заражения COVID-19, что на 51,1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
Всего за минувшую неделю в стране сделали 1033 теста на коронавирус, из которых 1,7% оказались положительными.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 6 пациентов (неделей ранее 10) с коронавирусом. 5 пациентов попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.
По предварительным данным, случаев смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано не было.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость осталась на отметке 15,5 случая на 100 000 человек.
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