За неделю в Эстонии резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 142 новых случая заражения COVID-19, что на 51,1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1033 теста на коронавирус, из которых 1,7% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 6 пациентов (неделей ранее 10) с коронавирусом. 5 пациентов попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.

По предварительным данным, случаев смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано не было.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость осталась на отметке 15,5 случая на 100 000 человек.

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