Отставной адмирал США: действия Москвы в Черном море могут спровоцировать прямую войну России и НАТО

„Если Россия начнет захватывать суда или попытается отпугнуть их, я думаю, что, скорее всего, НАТО ответит поддержкой гуманитарного коридора для судоходства“, - заявил Ставридис.

По его мнению, альянс мог бы защищать суда, направляющиеся в Одессу и из нее, „с боевой авиацией НАТО над головой и, возможно, военными кораблями НАТО в сопровождении“.

Ставридис заявил, что страны альянса „не собираются предоставлять оружие и деньги Украине только для того, чтобы наблюдать, как Россия душит ее экономику незаконной блокадой“.

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