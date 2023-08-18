Семь надежд сборной Эстонии на ЧМ по легкой атлетике

Эстонцы – нация десятиборья. Этот статус можно будет еще раз подтвердить на стартующем в субботу в Будапеште ЧМ, поскольку в нем примут участие три эстонских универсала: Карел Тильга, Йоханнес Эрм и Янек Ыйглане. Глядя на их личные рекорды, можно подумать, что им не место на пьедестале. Но десятиборье куда более многогранно, и жизнь показала, что как бы ни были сильны некоторые десятиборцы со своими рекордами, большинство из них и близко не приближаются к своим личным рекордам в чемпионской гонке.