Другие виды
18.08.2023, 12:48

Семь надежд сборной Эстонии на ЧМ по легкой атлетике

 
Карел Тильга готовится к чемпионату мира в Америке
Карел Тильга готовится к чемпионату мира в Америке
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

На предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике примут участие всего семь спортсменов из Эстонии, но среди них нет ни одного, чей уровень ограничивался бы только выступлением на крупных соревнованиях.

Эстонцы – нация десятиборья. Этот статус можно будет еще раз подтвердить на стартующем в субботу в Будапеште ЧМ, поскольку в нем примут участие три эстонских универсала: Карел Тильга, Йоханнес Эрм и Янек Ыйглане. Глядя на их личные рекорды, можно подумать, что им не место на пьедестале. Но десятиборье куда более многогранно, и жизнь показала, что как бы ни были сильны некоторые десятиборцы со своими рекордами, большинство из них и близко не приближаются к своим личным рекордам в чемпионской гонке.

Как всегда, завеса тайны скрывает и эстонских спортсменов. Тильга, набравший 8482 балла в Италии в конце апреля и 8403 балла в Гётцисе месяцем позже, после этих соревнований и вовсе начал скрываться. Для подготовки к чемпионату мира он выбрал США, да и информации о его деятельности было не слишком много. Он прибыл в Эстонию несколько недель назад, чтобы адаптироваться к европейскому часовому поясу.

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