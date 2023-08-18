18.08.2023, 12:48
Семь надежд сборной Эстонии на ЧМ по легкой атлетике
ФОТО: | Delfi Meedia
На предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике примут участие всего семь спортсменов из Эстонии, но среди них нет ни одного, чей уровень ограничивался бы только выступлением на крупных соревнованиях.
Эстонцы – нация десятиборья. Этот статус можно будет еще раз подтвердить на стартующем в субботу в Будапеште ЧМ, поскольку в нем примут участие три эстонских универсала: Карел Тильга, Йоханнес Эрм и Янек Ыйглане. Глядя на их личные рекорды, можно подумать, что им не место на пьедестале. Но десятиборье куда более многогранно, и жизнь показала, что как бы ни были сильны некоторые десятиборцы со своими рекордами, большинство из них и близко не приближаются к своим личным рекордам в чемпионской гонке.